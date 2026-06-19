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‘Lives’ de Flávio dividem aliados: entre a nostalgia e a dúvida

Parlamentares próximos do pré-candidato falam em dúvida sobre a estratégia, mas veem potencial para mobilizar eleitorado mais fiel

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/06/2026 17:41

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‘Lives’ de Flávio dividem aliados: entre a nostalgia e a dúvida
‘Lives’ de Flávio dividem aliados: entre a nostalgia e a dúvida crédito: Foto: Reprodução

Flávio Bolsonaro decidiu imitar o pai e apostar nas ‘lives’. A próxima está marcada para esta sexta-feira, 19, pouco antes do jogo do Brasil contra o Haiti.

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Aliados ouvidos pela coluna, sob reserva, admitem dúvidas sobre a eficácia da estratégia, embora torçam para que ela funcione.

“Não sei quem realmente está orientando o Flávio, mas, a esta altura, ficar pregando para convertidos não vai melhorar o desempenho dele nas pesquisas. Essas ‘lives’ acabam virando mais do mesmo. E ele precisa furar a bolha”, disse um deputado próximo do pré-candidato.

Outro parlamentar avalia que só a prática mostrará se a aposta tem potencial.

“A princípio, essa história de ‘live’ tem mais a cara do Eduardo. Mas vamos ver como o Flávio se sai, se consegue demonstrar alguma coisa do carisma do pai. Minha preocupação é que, neste momento da campanha, menos é mais”, afirmou.

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Apesar das ressalvas, o entorno do pré-candidato do PL acredita que a iniciativa ajuda a reativar, entre eleitores mais fiéis, a memória das transmissões que marcaram a campanha e parte do governo de Jair Bolsonaro.

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