Como a reforma tributária contribuirá para a formalização empresarial

A reforma tributária brasileira vai reduzir a informalidade na economia e pode gerar ganhos de PIB entre 5% e 20% ao longo de 15 anos e os custos de conformidade, que hoje chegam a 5,8% do faturamento para pequenas empresas, devem cair mais de 60% após a implementação plena.

É o que estudo realizado pelo economista Constantin Jancsó, do Bradesco, que avalia como a lógica de créditos tributários do novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado) cria um mecanismo de pressão pela formalização empresarial que deve se propagar por toda a cadeia produtiva.

O argumento central do estudo é que, no novo sistema tributário do país, uma empresa só recupera o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) pagos sobre os insumos se os fornecedores emitirem nota fiscal. Isso deve criar, segundo Jancsó, um incentivo financeiro direto para que compradores exijam documentação e para que fornecedores formalizem suas operações sob pena de perderem clientes para concorrentes que gerem créditos.

A experiência chilena e peruana confirma o mecanismo: no Peru, a adoção obrigatória da nota fiscal eletrônica do IVA aumentou as vendas declaradas em 7,4% já no primeiro ano, com efeitos concentrados em pequenas empresas e setores de alta informalidade, apontou o estudo do Bradesco.

O economista ainda destaca que o Simples Nacional com mais de 22 milhões de CNPJs está no centro dessa dinâmica. Como empresas nesse regime não geram créditos plenos de IBS e CBS para seus clientes, elas passarão a enfrentar desvantagem competitiva crescente nas cadeias produtivas nas vendas para outras empresas a partir de 2027, quando a CBS sobe para 8,8%.

Janela de opção

Muitas poderão concluir que migrar para o regime regular vale mais do que manter a simplicidade contábil do Simples. O prazo para essa decisão estratégica é setembro de 2026, quando vence a janela de opção de mudança do regime tributário.

O estudo também alerta para riscos no curto prazo: mais de um terço das empresas da construção civil ainda relatam baixo nível ou nenhuma preparação para a reforma, segundo pesquisa da FGV (Fundação Getulio Vargas).

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O mecanismo de split payment que redirecionará automaticamente a parcela tributária ao governo no momento do pagamento das notas fiscais entra em vigor em 2027 e exige adaptação de sistemas, contratos e gestão de capital de giro. Para setores intermediários como agências de viagens, corretores de seguros e agregadores logísticos, regras sobre o fluxo de créditos ainda estão em elaboração, mantendo incerteza operacional relevante.