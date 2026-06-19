A operação da PF contra Wagner, o embate entre Lula e Trump e a queda da Selic

As investigações da Polícia Federal sobre as fraudes do Master expuseram as relações do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), com Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro. Autorizada pelo ministro do STF André Mendonça, a PF executou nesta quinta-feira, 18, mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar e, também, a pessoas ligadas a ele.

Wagner é suspeito de obter vantagens em troca de atuação em defesa dos interesses do Master no Congresso. O líder do governo nega todas as acusações e diz que não recebeu qualquer benefício ilegal. Foi mantido na liderança por Lula, mas os prejuízos para a campanha eleitoral podem forçar sua saída do cargo.

De acordo com as investigações da PF, Wagner e familiares teriam recebido um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões, repasses financeiros, uso de aviões e ingressos para um show no exterior. Em contrapartida, teria trabalhado pela aprovação da emenda Master, que aliados de Vorcaro tentaram inserir em uma PEC.

Nesse caso específico, o senador oposicionista Plínio Valério (PSDB-AM), relator da PEC, divulgou nota para negar que o líder do governo tenha feito qualquer gestão em favor da emenda.

Impacto na campanha de Lula

No campo político, a operação da Polícia Federal provoca impacto imediato na campanha de Lula e dos aliados do governo. A oposição há tempos insistia na participação do PT da Bahia nos negócios que permitiram o surgimento do Master.

Com as revelações da PF, os adversários do petista ganham material para tentar contrabalançar nas redes sociais a onda de denúncias sobre o financiamento do filme Dark Horse por Daniel Vorcaro, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal candidato da direita ao Planalto.

Petistas e aliados apontam a operação policial como uma prova da atuação independente da PF no governo Lula. Lembram que Jair Bolsonaro interferiu na instituição com a troca de delegados e falou publicamente que não aceitaria a investigação de familiares.

A defesa de Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fez um discurso na terça-feira, 16, para negar ter recebido US$ 30 milhões do banco Master. Ele também afirmou que os responsáveis pela informação devem ser responsabilizados. Alguns senadores saíram em defesa de Alcolumbre, entre eles Rodrigo Pacheco (PSB-MG) e Jaques Wagner.

A denúncia contra o presidente do Senado foi publicada pela revista Veja na edição da semana passada.

A queda da Selic

A taxa Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano, pelo Copom (Comitê de Política Monetária) na quarta-feira, 17. A queda era esperada pelo mercado. As dúvidas ficaram para os próximos passos do Banco Central, pois o comunicado sobre a decisão deixou margem para a possibilidade de nova baixa na próxima reunião do colegiado, em agosto. O mercado pressiona pelo fim do ciclo de queda dos juros, mas o governo ainda deixa em aberta a possibilidade de mais uma redução.

As farpas de Lula e Trump no G7

Lula e o presidente dos Estados Unidos trocaram farpas durante a reunião do G7 na França nesta semana. Donald Trump disse que o Brasil era um país politicamente difícil, se confundiu ao tentar defender a família Bolsonaro e mencionou uma falsa prisão de Bolsonaro Jr.

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Ao rebater, Lula chamou as declarações de Trump de coisa desaforada e disse que e o americano continua agindo como imperador. Afirmou ainda que não pediu reunião bilateral porque o Brasil e os Estados Unidos estão em negociação sobre as tarifas. E repudiou qualquer tentativa dos EUA de interferir nas eleições no Brasil.