A operação da PF contra Wagner, o embate entre Lula e Trump e a queda da Selic
A Polícia Federal acusa o líder do governo de receber benefícios em troca de atuar em favor do banco Master, os presidentes trocaram farpas na reunião do G7, Alcolumbre se defendeu da denúncia sobre relação com Daniel Vorcaro e o Copom baixou a taxa de juros
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As investigações da Polícia Federal sobre as fraudes do Master expuseram as relações do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), com Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro. Autorizada pelo ministro do STF André Mendonça, a PF executou nesta quinta-feira, 18, mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao parlamentar e, também, a pessoas ligadas a ele.
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Wagner é suspeito de obter vantagens em troca de atuação em defesa dos interesses do Master no Congresso. O líder do governo nega todas as acusações e diz que não recebeu qualquer benefício ilegal. Foi mantido na liderança por Lula, mas os prejuízos para a campanha eleitoral podem forçar sua saída do cargo.
De acordo com as investigações da PF, Wagner e familiares teriam recebido um apartamento avaliado em R$ 2,5 milhões, repasses financeiros, uso de aviões e ingressos para um show no exterior. Em contrapartida, teria trabalhado pela aprovação da emenda Master, que aliados de Vorcaro tentaram inserir em uma PEC.
Nesse caso específico, o senador oposicionista Plínio Valério (PSDB-AM), relator da PEC, divulgou nota para negar que o líder do governo tenha feito qualquer gestão em favor da emenda.
Impacto na campanha de Lula
No campo político, a operação da Polícia Federal provoca impacto imediato na campanha de Lula e dos aliados do governo. A oposição há tempos insistia na participação do PT da Bahia nos negócios que permitiram o surgimento do Master.
Com as revelações da PF, os adversários do petista ganham material para tentar contrabalançar nas redes sociais a onda de denúncias sobre o financiamento do filme Dark Horse por Daniel Vorcaro, a pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal candidato da direita ao Planalto.
Petistas e aliados apontam a operação policial como uma prova da atuação independente da PF no governo Lula. Lembram que Jair Bolsonaro interferiu na instituição com a troca de delegados e falou publicamente que não aceitaria a investigação de familiares.
A defesa de Alcolumbre
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fez um discurso na terça-feira, 16, para negar ter recebido US$ 30 milhões do banco Master. Ele também afirmou que os responsáveis pela informação devem ser responsabilizados. Alguns senadores saíram em defesa de Alcolumbre, entre eles Rodrigo Pacheco (PSB-MG) e Jaques Wagner.
A denúncia contra o presidente do Senado foi publicada pela revista Veja na edição da semana passada.
A queda da Selic
A taxa Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual, para 14,25% ao ano, pelo Copom (Comitê de Política Monetária) na quarta-feira, 17. A queda era esperada pelo mercado. As dúvidas ficaram para os próximos passos do Banco Central, pois o comunicado sobre a decisão deixou margem para a possibilidade de nova baixa na próxima reunião do colegiado, em agosto. O mercado pressiona pelo fim do ciclo de queda dos juros, mas o governo ainda deixa em aberta a possibilidade de mais uma redução.
As farpas de Lula e Trump no G7
Lula e o presidente dos Estados Unidos trocaram farpas durante a reunião do G7 na França nesta semana. Donald Trump disse que o Brasil era um país politicamente difícil, se confundiu ao tentar defender a família Bolsonaro e mencionou uma falsa prisão de Bolsonaro Jr.
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Ao rebater, Lula chamou as declarações de Trump de coisa desaforada e disse que e o americano continua agindo como imperador. Afirmou ainda que não pediu reunião bilateral porque o Brasil e os Estados Unidos estão em negociação sobre as tarifas. E repudiou qualquer tentativa dos EUA de interferir nas eleições no Brasil.