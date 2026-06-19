Bispos, influencers e eleição: a disputa que a CNBB não controla
Entidade católica volta a pregar neutralidade partidária, mas enfrenta uma Igreja cada vez mais dividida e politizada
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A CNBB, entidade dos bispos católicos no Brasil que já teve (muito) mais peso no debate público, divulgou a tradicional nota de anos eleitorais jurando de mãos postas que a Igreja Católica não indica candidatos nem partidos.
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Não tem jeito: as igrejas e não apenas as evangélicas, o que já é óbvio serão novamente engolidas pela disputa política.
Durante décadas, a CNBB cultivou essa áurea de imparcialidade enquanto, internamente, muitas de suas lideranças escolhiam lado de maneira escancarada, inclusive garantindo apoio na surdina a candidatos de esquerda.
Ao mesmo tempo, uma base dita “conservadora”, não raras vezes rebelde, barulhenta e raivosa, foi se cristalizando, impulsionada, sobretudo, por padres pops e influencers, com os quais a Igreja, definitivamente, não sabe lidar.
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