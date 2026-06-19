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Flávio Bolsonaro ouve alertas sobre aposta em aliado forasteiro em Roraima

Helio Lopes tentará chegar ao Senado por um estado onde cairá de paraquedas na disputa eleitoral

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
19/06/2026 04:33

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Flávio Bolsonaro ouve alertas sobre aposta em aliado forasteiro em Roraima
Flávio Bolsonaro ouve alertas sobre aposta em aliado forasteiro em Roraima crédito: Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

Nesta semana, Flávio Bolsonaro confirmou a pré-candidatura do deputado federal Helio Lopes (PL-RJ) em Roraima.

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Eleito duas vezes para a Câmara pelo Rio de Janeiro, Helio agora tentará chegar ao Senado, a pedido de Jair Bolsonaro, por um estado com o qual nunca teve relação política ou eleitoral.

Em vídeo ao lado do deputado, Flávio o apresentou como “alguém da nossa total confiança” e “fiel escudeiro do presidente Bolsonaro”.

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Aliados do bolsonarismo em Roraima, porém, já jogaram a real: se a disputa fosse para a Câmara, o chamado “Hélio Negão” teria boas chances. Na corrida ao Senado, a missão do forasteiro será bem mais complicada.

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