Flávio Bolsonaro ouve alertas sobre aposta em aliado forasteiro em Roraima
Helio Lopes tentará chegar ao Senado por um estado onde cairá de paraquedas na disputa eleitoral
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Nesta semana, Flávio Bolsonaro confirmou a pré-candidatura do deputado federal Helio Lopes (PL-RJ) em Roraima.
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Eleito duas vezes para a Câmara pelo Rio de Janeiro, Helio agora tentará chegar ao Senado, a pedido de Jair Bolsonaro, por um estado com o qual nunca teve relação política ou eleitoral.
Em vídeo ao lado do deputado, Flávio o apresentou como “alguém da nossa total confiança” e “fiel escudeiro do presidente Bolsonaro”.
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Aliados do bolsonarismo em Roraima, porém, já jogaram a real: se a disputa fosse para a Câmara, o chamado “Hélio Negão” teria boas chances. Na corrida ao Senado, a missão do forasteiro será bem mais complicada.