Assine
overlay
Início PlatôBr

Os impactos das denúncias contra Wagner na pauta do Congresso

As acusações da Polícia Federal que atingem o líder do governo no Senado podem atrapalhar votações de propostas de interesse do governo e da oposição nas próximas semanas

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
19/06/2026 00:29

compartilhe

SIGA
×
Os impactos das denúncias contra Wagner na pauta do Congresso
Os impactos das denúncias contra Wagner na pauta do Congresso crédito: Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

As denúncias contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), no escândalo do banco Master podem protelar a votação de matérias de interesse do governo e do Congresso nas próximas semanas, afirmaram ao PlatôBR líderes governistas e integrantes das alas política e econômica da gestão petista. A oposição, entretanto, trabalha para avançar com a “pauta-bomba” em uma semana de esforço concentrado antes do recesso do Legislativo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De um lado, a equipe econômica espera adiar a votação da “pauta-bomba”, que tem um impacto anual estimado em R$ 111 bilhões. A avaliação no Ministério da Fazenda é de que a crise política tende a atrapalhar os trabalhos tanto na Câmara quanto no Senado, diante dos fatos recentes que envolvem os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), no escândalo do Master. 

A potencial paralisia do Congresso também pode afetar a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a autonomia do Banco Central, pois Wagner havia pedido prazo para negociar mudanças no texto com o relator, senador Plínio Valério (PSDB-AM). 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por outro lado, a bancada do agronegócio trabalha para pautar na Câmara o projeto de lei que renegocia as dívidas dos produtores rurais. Somente esse texto, já aprovado pelo Senado, tem impacto estimado pelo Ministério da Fazenda em R$ 140 bilhões em 13 anos. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay