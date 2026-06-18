Haddad e Galípolo: separados pelos juros
Ritmo de queda da Selic frustra ex-ministro da Fazenda, que rompe com o antigo pupilo
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Fernando Haddad e Gabriel Galípolo estão sem se falar. Os juros os separaram.
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Vale lembrar: Galípolo foi secretário-executivo de Haddad no Ministério da Fazenda. Depois, o então ministro o colocou numa diretoria do Banco Central e convenceu Lula a entregá-lo o comando da autoridade monetária.
Todo esse empenho foi acreditando que ele lideraria um ciclo acelerado de queda da Selic, o que, diante de pressões inflacionárias, não tem ocorrido.
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Agora, Haddad se diz decepcionado e já não esconde de ninguém a frustração. Está fulo da vida com o afilhado político.