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Haddad e Galípolo: separados pelos juros

Ritmo de queda da Selic frustra ex-ministro da Fazenda, que rompe com o antigo pupilo

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/06/2026 15:51

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O secret..rio-executivo, Gabriel Gal..polo, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumem os cargos em cerim..nia no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).
O secret..rio-executivo, Gabriel Gal..polo, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumem os cargos em cerim..nia no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fernando Haddad e Gabriel Galípolo estão sem se falar. Os juros os separaram.

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Vale lembrar: Galípolo foi secretário-executivo de Haddad no Ministério da Fazenda. Depois, o então ministro o colocou numa diretoria do Banco Central e convenceu Lula a entregá-lo o comando da autoridade monetária.

Todo esse empenho foi acreditando que ele lideraria um ciclo acelerado de queda da Selic, o que, diante de pressões inflacionárias, não tem ocorrido.

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Agora, Haddad se diz decepcionado e já não esconde de ninguém a frustração. Está fulo da vida com o afilhado político.

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