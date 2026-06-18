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Por que Davi Alcolumbre cancelou a sessão do Congresso

Senador evitou reunir deputados e senadores no plenário, em meio aos desdobramentos da operação que mirou Jaques Wagner

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/06/2026 12:43

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Por que Davi Alcolumbre cancelou a sessão do Congresso
Por que Davi Alcolumbre cancelou a sessão do Congresso crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Davi Alcolumbre disse que cancelou a sessão do Congresso desta quinta-feira, 18, por falta de acordo sobre vetos presidenciais.

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Não foi (somente) por isso.

A operação que atingiu Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, deixou o clima tenso em Brasília. Não havia ambiente político para reunir deputados e senadores no mesmo plenário.

A oposição estava pronta para transformar a sessão em palco de ataques a Wagner, diante das câmeras e dos microfones.

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Alcolumbre percebeu, colocou a bola embaixo do braço e adiou a partida.

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