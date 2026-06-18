André Mendonça e Jaques Wagner: ‘gratidão não é lealdade’
Líder do governo Lula no Senado foi alvo de mandado de busca e apreensão
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André Mendonça tem boa relação com Jaques Wagner, alvo de decisão do ministro do STF nesta quinta-feira, 18, no âmbito do escândalo do Master.
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O petista e homem de confiança de Lula foi, por exemplo, peça importante na sabatina de Mendonça, em 2021, quando o então indicado por Jair Bolsonaro buscava aprovação para assumir uma cadeira no Supremo.
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Em aulas e pregações, o ministro costuma dizer que gratidão não pode ser confundida com lealdade.