André Mendonça e Jaques Wagner: ‘gratidão não é lealdade’

André Mendonça tem boa relação com Jaques Wagner, alvo de decisão do ministro do STF nesta quinta-feira, 18, no âmbito do escândalo do Master.

O petista e homem de confiança de Lula foi, por exemplo, peça importante na sabatina de Mendonça, em 2021, quando o então indicado por Jair Bolsonaro buscava aprovação para assumir uma cadeira no Supremo.

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Em aulas e pregações, o ministro costuma dizer que gratidão não pode ser confundida com lealdade.