Flávio e Michelle Bolsonaro travam nova disputa em vaga do PL nos estados
A disputa da segunda vaga do partido no Mato Grosso do Sul põe filho do ex-presidente e ex-primeira-dama em lados opostos
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Flávio Bolsonaro e a madrasta, Michelle, divergem em mais um palanque estadual do PL.
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Em Mato Grosso do Sul, uma das duas vagas ao Senado pretendidas pelo partido é do ex-governador Reinaldo Azambuja, que deixou o PSDB no ano passado, após mais de 30 anos de filiação, para tentar surfar na onda da direita no estado. Ele lidera as pesquisas.
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Na disputa pela outra vaga, o clã Bolsonaro está dividido. Flávio, com o apoio do senador Rogério Marinho, defende o militar da reserva e ex-deputado estadual Capitão Contar. Já Michelle trabalha pelo deputado federal Marcos Pollon.