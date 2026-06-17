Flávio e Michelle Bolsonaro travam nova disputa em vaga do PL nos estados

Flávio Bolsonaro e a madrasta, Michelle, divergem em mais um palanque estadual do PL.

Em Mato Grosso do Sul, uma das duas vagas ao Senado pretendidas pelo partido é do ex-governador Reinaldo Azambuja, que deixou o PSDB no ano passado, após mais de 30 anos de filiação, para tentar surfar na onda da direita no estado. Ele lidera as pesquisas.

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Na disputa pela outra vaga, o clã Bolsonaro está dividido. Flávio, com o apoio do senador Rogério Marinho, defende o militar da reserva e ex-deputado estadual Capitão Contar. Já Michelle trabalha pelo deputado federal Marcos Pollon.