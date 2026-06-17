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Os sinais de que Durigan trabalhará contra a PEC da autonomia do Banco Central

A tramitação da proposta foi suspensa por 15 dias, após o líder do governo no Senado fazer um acordo com o relator para negociações sobre eventuais mudanças no texto

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
17/06/2026 16:58

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Os sinais de que Durigan trabalhará contra a PEC da autonomia do Banco Central
Os sinais de que Durigan trabalhará contra a PEC da autonomia do Banco Central crédito: Foto: Lula Marques/Agência Brasil

O ministro Dario Durigan (Fazenda) deu sinais de que trabalhará contra a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a autonomia do Banco Central, que está pronta para ser votada no plenário do Senado. Ao participar na Câmara de audiência pública conjunta das comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação, o ministro afirmou que o texto cria diversas distorções. 

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“A gente não pode, a pretexto de fortalecer institucionalmente o Banco Central, criar uma série de distorções, seja na contabilidade pública, seja do ponto de vista da auditabilidade das regras do Banco Central, seja do ponto de vista de discussão orçamentária e de pessoal”, disse.

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A tramitação da PEC foi suspensa por 15 dias, após o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), acordar com o relator, senador Plínio Valério (PSDB-AM), esse prazo para que negociações para eventuais mudanças no texto possam ser conduzidas. Ao fim desse período, a tendência é de que a proposta seja apreciada em plenário pelos parlamentares. Se aprovada, a PEC seguirá para a Câmara.

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