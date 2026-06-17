Os dias em que Flávio Bolsonaro demonstrou desconforto com a disputa presidencial

Com Flávio Bolsonaro em baixa nas pesquisas eleitorais mais recentes, senadores têm relembrado os dias seguintes ao lançamento do nome dele ao Planalto, em novembro do ano passado.

Flávio demonstrava desconforto. A quem o procurava, repetia que tinha a reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro praticamente garantida, mas que não podia negar “a missão” que lhe havia sido dada pelo pai.

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Era mais resignação do que entusiasmo.