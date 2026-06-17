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Os dias em que Flávio Bolsonaro demonstrou desconforto com a disputa presidencial

Nos corredores do Senado, colegas mais próximos do pré-candidato do PL ao Planalto recordam que ele recebeu com pouca empolgação a ordem dada por Jair, da prisão

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/06/2026 14:00

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Os dias em que Flávio Bolsonaro demonstrou desconforto com a disputa presidencial
Os dias em que Flávio Bolsonaro demonstrou desconforto com a disputa presidencial crédito: Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Com Flávio Bolsonaro em baixa nas pesquisas eleitorais mais recentes, senadores têm relembrado os dias seguintes ao lançamento do nome dele ao Planalto, em novembro do ano passado.

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Flávio demonstrava desconforto. A quem o procurava, repetia que tinha a reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro praticamente garantida, mas que não podia negar “a missão” que lhe havia sido dada pelo pai.

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Era mais resignação do que entusiasmo.

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