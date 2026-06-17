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O novo movimento da direita que pode afetar Flávio Bolsonaro e isolar Romeu Zema

Os pré-candidatos ao Planalto do PSD e do Partido Missão se conhecem desde os tempos do impeachment de Dilma Rousseff, em 2016

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
17/06/2026 06:32

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O novo movimento da direita que pode afetar Flávio Bolsonaro e isolar Romeu Zema
O novo movimento da direita que pode afetar Flávio Bolsonaro e isolar Romeu Zema crédito: Foto: Reprodução/ Divulgação/ CNM

Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) devem conversar nos próximos dias. Os dois decidiram, de fato, se aproximar, embora nenhum dos lados admita abrir mão da cabeça de chapa em eventual aliança.

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Interlocutores dos dois pré-candidatos enxergam aí uma chance de tirar Flávio Bolsonaro (PL) de um possível segundo turno contra Lula.

Já Romeu Zema (Novo), que chegou a flertar tanto com Flávio quanto com o próprio Caiado, passou a ser visto nos bastidores como um candidato “isolado”. A avaliação é de que pesa contra ele a pressão da ala bolsonarista do Novo, que parece caminhar para um clima de “cada um por si” ao concluir que não haverá muito espaço para se escorar em Flávio.

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O Partido Missão, de Renan Santos, aliás, já detecta sinais de migração do eleitorado de Zema em estados como Pernambuco e Santa Catarina.

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