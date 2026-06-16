A proposta do BC para pacificar a relação com o Tesouro na PEC que amplia a autonomia
O texto já foi aprovado na CCJ do Senado e o relator, senador Plínio Valério (PSDB-AM), acatou um pedido do governo para que trechos da matéria possam ser negociados antes da votação em plenário.
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O Banco Central propôs ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), uma emenda à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a autonomia da autoridade monetária para tratar da relação com o Tesouro Nacional nos casos em que ocorrer prejuízo no balanço do órgão público. O texto já foi aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e o relator, senador Plínio Valério (PSDB-AM), acatou um pedido de Wagner para que trechos da matéria possam ser negociados antes da votação em plenário.
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“A cobertura de resultado negativo do Banco Central, na forma da legislação de que trata o art. 164, § 7º, da Constituição, será efetuada pela União até o quarto exercício subsequente ao da aprovação do balanço do Banco Central em que for apurado saldo a ser coberto pela União, devendo ser efetivada somente se os resultados positivos apurados pelo Banco Central neste interstício não forem suficientes para a compensação do referido saldo, diz o texto proposto pela autoridade monetária.
Na justificativa da emenda, o BC afirmou que a proposta tem como objetivo eliminar a necessidade de emissão de dívida pelo Tesouro para cobertura de eventuais resultados negativos. Segundo a autoridade monetária, caso os resultados acumulados no período permitam a cobertura do resultado negativo, fica dispensada sua cobertura pela União. Como as estatísticas fiscais são feitas pelo critério de caixa, não haverá, assim, déficit primário a ser registrado.
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“Essa é uma solução concreta, objetiva e efetiva para o risco já remoto de cobertura de eventuais resultados negativos do Banco Central pelo Tesouro, após terem sido consumidas as reservas de resultado para preservação do patrimônio institucional e para perdas e contingências, bem como a integralidade do patrimônio institucional do BC”, afirma o BC.