Assine
overlay
Início PlatôBr

‘PL está caladinho’: senador do Novo questiona aliados de Flávio Bolsonaro

Eduardo Girão critica silêncio de colegas sobre o presidente do Senado e o caso Master

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/06/2026 16:18

compartilhe

SIGA
×
‘PL está caladinho’: senador do Novo questiona aliados de Flávio Bolsonaro
‘PL está caladinho’: senador do Novo questiona aliados de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Pedro Gontijo / Presidência Senado

Em meio à crise entre os dois partidos nos bastidores, o único senador do Novo, Eduardo Girão, resolveu cobrar os colegas do PL:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Não vão falar nada do Alcolumbre? Ninguém vai pedir investigação contra o presidente do Senado?”

Girão se refere a notícias que ligam o presidente do Senado ao escândalo do Banco Master a mais recente, uma reportagem da Veja segundo a qual o senador do Amapá teria recebido US$ 30 milhões de Daniel Vorcaro.

“Só eu estou falando disso no Senado. O PL está caladinho, todo mundo calado”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesta semana, Girão acionou o STF para cobrar de Alcolumbre a instalação do Conselho de Ética do Senado. Entre os argumentos, cita uma representação contra o presidente da Casa por suposta quebra de decoro, ao não dar andamento a pedidos de impeachment de ministros do Supremo.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay