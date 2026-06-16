‘PL está caladinho’: senador do Novo questiona aliados de Flávio Bolsonaro

Em meio à crise entre os dois partidos nos bastidores, o único senador do Novo, Eduardo Girão, resolveu cobrar os colegas do PL:

“Não vão falar nada do Alcolumbre? Ninguém vai pedir investigação contra o presidente do Senado?”

Girão se refere a notícias que ligam o presidente do Senado ao escândalo do Banco Master a mais recente, uma reportagem da Veja segundo a qual o senador do Amapá teria recebido US$ 30 milhões de Daniel Vorcaro.

“Só eu estou falando disso no Senado. O PL está caladinho, todo mundo calado”, afirmou.

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Nesta semana, Girão acionou o STF para cobrar de Alcolumbre a instalação do Conselho de Ética do Senado. Entre os argumentos, cita uma representação contra o presidente da Casa por suposta quebra de decoro, ao não dar andamento a pedidos de impeachment de ministros do Supremo.