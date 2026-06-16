‘PL está caladinho’: senador do Novo provoca aliados de Flávio Bolsonaro
Eduardo Girão desafia o silêncio de colegas sobre o presidente do Senado e o caso Master
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Em meio à crise entre os dois partidos nos bastidores, o único senador do Novo, Eduardo Girão, resolveu provocar os colegas do PL:
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“Não vão falar nada do Alcolumbre? Ninguém vai pedir investigação contra o presidente do Senado?”
Girão se refere a notícias que ligam o presidente do Senado ao escândalo do Banco Master a mais recente, uma reportagem da Veja segundo a qual o senador do Amapá teria recebido US$ 30 milhões de Daniel Vorcaro.
“Só eu estou falando disso no Senado. O PL está caladinho, todo mundo calado”, afirmou.
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Nesta semana, Girão acionou o STF para cobrar de Alcolumbre a instalação do Conselho de Ética do Senado. Entre os argumentos, cita uma representação contra o presidente da Casa por suposta quebra de decoro, ao não dar andamento a pedidos de impeachment de ministros do Supremo.