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A esperança remota no PL envolvendo Jair Bolsonaro e a campanha do filho

Há uma torcida silenciosa no partido para que o ex-presidente deixe a prisão domiciliar antes de outubro e ajude na recuperação de Flávio

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/06/2026 15:47

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A esperança remota no PL envolvendo Jair Bolsonaro e a campanha do filho
A esperança remota no PL envolvendo Jair Bolsonaro e a campanha do filho crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Apesar das pesquisas desanimadoras dos últimos dias, deputados do PL resistem ao pessimismo e apostam numa recuperação de Flávio Bolsonaro.

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Nos corredores do Congresso, aliados recorrem à memória de 2018 para sustentar a esperança de que “ainda tem muita coisa para acontecer, e o Flávio pode surpreender”.

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Há também quem alimente, em tom de torcida, a expectativa de que Jair Bolsonaro deixe a prisão domiciliar e entre diretamente na campanha do filho, um cenário considerado pouquíssimo provável.

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