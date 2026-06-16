A esperança remota no PL envolvendo Jair Bolsonaro e a campanha do filho
Há uma torcida silenciosa no partido para que o ex-presidente deixe a prisão domiciliar antes de outubro e ajude na recuperação de Flávio
compartilheSIGA
Apesar das pesquisas desanimadoras dos últimos dias, deputados do PL resistem ao pessimismo e apostam numa recuperação de Flávio Bolsonaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nos corredores do Congresso, aliados recorrem à memória de 2018 para sustentar a esperança de que “ainda tem muita coisa para acontecer, e o Flávio pode surpreender”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Há também quem alimente, em tom de torcida, a expectativa de que Jair Bolsonaro deixe a prisão domiciliar e entre diretamente na campanha do filho, um cenário considerado pouquíssimo provável.