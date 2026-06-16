A esperança remota no PL envolvendo Jair Bolsonaro e a campanha do filho

Apesar das pesquisas desanimadoras dos últimos dias, deputados do PL resistem ao pessimismo e apostam numa recuperação de Flávio Bolsonaro.

Nos corredores do Congresso, aliados recorrem à memória de 2018 para sustentar a esperança de que “ainda tem muita coisa para acontecer, e o Flávio pode surpreender”.

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Há também quem alimente, em tom de torcida, a expectativa de que Jair Bolsonaro deixe a prisão domiciliar e entre diretamente na campanha do filho, um cenário considerado pouquíssimo provável.