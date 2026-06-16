Por que o PT tem certeza de que Flávio Bolsonaro não vai desistir

O PT não vê qualquer possibilidade de Flávio Bolsonaro desistir da disputa presidencial nem de o PL trocar de candidato.

No entorno do presidente Lula, a avaliação é de que Flávio cumpre, nesta eleição, o papel de “manter vivo o bolsonarismo”.

“Acreditar que o Flávio saia da disputa é ilusão. Porque, se ele sair, simplesmente acaba o poder do clã Bolsonaro. Eles sabem disso”, disse à coluna, sob reserva, um senador petista.

O diagnóstico no partido é o de que Flávio não disputa para vencer a eleição, mas para atender ao pai e preservar o sobrenome Bolsonaro como força política.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O resto é conversa fiada”, resumiu o senador.