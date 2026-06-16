Por que o PT tem certeza de que Flávio Bolsonaro não vai desistir
Aliados do presidente Lula não acreditam que o pré-candidato do PL tenha como prioridade vencer a eleição em outubro
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O PT não vê qualquer possibilidade de Flávio Bolsonaro desistir da disputa presidencial nem de o PL trocar de candidato.
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No entorno do presidente Lula, a avaliação é de que Flávio cumpre, nesta eleição, o papel de “manter vivo o bolsonarismo”.
“Acreditar que o Flávio saia da disputa é ilusão. Porque, se ele sair, simplesmente acaba o poder do clã Bolsonaro. Eles sabem disso”, disse à coluna, sob reserva, um senador petista.
O diagnóstico no partido é o de que Flávio não disputa para vencer a eleição, mas para atender ao pai e preservar o sobrenome Bolsonaro como força política.
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“O resto é conversa fiada”, resumiu o senador.