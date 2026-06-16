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Por que o PT tem certeza de que Flávio Bolsonaro não vai desistir

Aliados do presidente Lula não acreditam que o pré-candidato do PL tenha como prioridade vencer a eleição em outubro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
16/06/2026 15:06

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Por que o PT tem certeza de que Flávio Bolsonaro não vai desistir
Por que o PT tem certeza de que Flávio Bolsonaro não vai desistir crédito: Foto: Senador Flávio Bolsonaro/Flickr

O PT não vê qualquer possibilidade de Flávio Bolsonaro desistir da disputa presidencial nem de o PL trocar de candidato.

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No entorno do presidente Lula, a avaliação é de que Flávio cumpre, nesta eleição, o papel de “manter vivo o bolsonarismo”.

“Acreditar que o Flávio saia da disputa é ilusão. Porque, se ele sair, simplesmente acaba o poder do clã Bolsonaro. Eles sabem disso”, disse à coluna, sob reserva, um senador petista.

O diagnóstico no partido é o de que Flávio não disputa para vencer a eleição, mas para atender ao pai e preservar o sobrenome Bolsonaro como força política.

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“O resto é conversa fiada”, resumiu o senador.

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