‘No momento certo’: aliados ainda esperam apoio de Lula ao pai de Hugo Motta

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), não tomou o apoio explicitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao senador Veneziano do Rego (MDB-PB), como uma quebra de acordo eleitoral na Paraíba.

Veneziano é o principal adversário do pai de Motta, Nabor Wanderley (Republicanos), ex-prefeito de Patos, para uma das vagas ao Senado. Wanderley pretende disputar dentro da chapa que reúne PP, PT, Republicamos e PSB. Para o entorno de Motta, a aliança continua valendo e “nada impede que Lula peça apoio para Nabor no momento certo”, nas palavras de um interlocutor do presidente da Câmara.

A repercussão na Paraíba do vídeo gravado pelo presidente ainda não foi dimensionada em termos eleitorais, no entanto, pessoas próximas a Motta avaliam que a própria postura de Lula no vídeo demonstrou “desconforto”, pedindo votos para a recondução do senador.

Para aliados de Motta, a distribuição do vídeo pelo senador pode até configurar propaganda extemporânea, visto que a lei eleitoral impede esse pedido antes do período de campanha, a partir de agosto. No entanto, não há intenção da campanha de Nabor de levar a questão para a Justiça eleitoral.

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No vídeo Lula diz conhecer Veneziano há muito tempo e que é preciso reconduzi-lo a mais um mandato. Veneziano é vice-presidente do Senado e irmão do presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, antigo aliado de Lula.