O atraso na montagem da equipe jurídica na campanha de Lula

A menos de quatro meses da eleição, a coordenação jurídica da campanha do presidente Lula por mais um mandato ainda não foi definida, mesmo com a previsão de que muitas questões serão levadas à Justiça por causa da polarização da disputa.

Até o momento, dois nomes foram chamados pelo presidente do PT, Edinho Silva, para compor a equipe: Pierpaolo Bottini e Angelo Ferraro, que teve seu contrato renovado com o partido. No entanto, Lula já havia convidado o advogado Marco Aurélio de Carvalho para coordenar a área.

Fontes do PT apontam que, por não ter sido responsável pelas contratações, Carvalho pode não aceitar ficar a frente da área jurídica da campanha. Se isso ocorrer, ele pode ser deslocado para atuar em São Paulo, coordenando a campanha de Lula no estado e fazendo a interface com a campanha de Fernando Haddad ao governo. Haddad também já o teria convidado para a função.

A decisão ainda depende de uma conversa de Lula com Carvalho, que deve ocorrer no final desta semana, depois que o presidente retornar da viagem que à França, onde participa como convidado do encontro de cúpula do G7.

Lançamento

O lançamento oficial da campanha de Lula ocorrerá em São Paulo, e o partido prepara, com aliados, um grande evento em conjunto com a chapa de Haddad. A data ainda está sendo definida, e a ideia é que seja em um fim de semana, no último de julho ou no primeiro de agosto.

Ainda há pontos a serem fechados e um deles refere-se à relação com PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. A principal pendência é a definição do vice de Haddad. O PT defende que a vaga seja de Márcio França, que resiste a aceitar esse papel na eleição. França prefere ser candidato ao Senado, mas Simone Tebet, que migrou para o PSB, e Marina Silva (Rede) têm preferência dos petistas para as duas vagas.

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Márcio França já ameaçou lançar seu nome avulso e, de acordo com interlocutores do PSB, pode até ficar sem disputar, caso não seja possível o espaço na chapa de Haddad.