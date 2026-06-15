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Lula avança e aliados veem Flávio ‘seduzido pelo oba-oba dos barulhentos’

Filho do ex-presidente é lembrado de que, sem o eleitorado do centro, ficará difícil reverter a vantagem do petista nas pesquisas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/06/2026 16:14

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Lula avança e aliados veem Flávio ‘seduzido pelo oba-oba dos barulhentos’
Lula avança e aliados veem Flávio ‘seduzido pelo oba-oba dos barulhentos’ crédito: Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Flávio Bolsonaro tem sido alertado por aliados de que estaria sendo usado por uma minoria do PL mais preocupada com a própria reeleição do que em apoiar, de fato, o projeto presidencial do partido.

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“O Flávio está refém, sendo usado e parece não perceber, porque fica seduzido pelo oba-oba dos barulhentos”, disse à coluna, sob reserva, um direitista independente.

Aliados defendem uma revisão das agendas de Flávio nos estados diante das pesquisas mais recentes, que ampliaram a vantagem de Lula. A avaliação é que insistir em “pregar para convertidos” e permanecer “dentro da caixinha ideológica” pode aprofundar a dificuldade de crescer fora do eleitorado fiel.

Outro deputado do PL classificou como “loucura” a possibilidade de a deputada Julia Zanatta (PL-SC) ser escolhida vice de Flávio justamente no momento em que levantamentos indicam desgaste da pré-candidatura entre eleitores de centro.

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“Só estreita ainda mais a candidatura”, afirmou.

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