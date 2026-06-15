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Que Copa? Brasileiro já está ligado na eleição, mostra pesquisa BTG/Nexus

Lideranças políticas vinham dizendo que eleitor só começaria a decidir voto depois dos jogos do Mundial

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/06/2026 14:42

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Que Copa? Brasileiro já está ligado na eleição, mostra pesquisa BTG/Nexus
Que Copa? Brasileiro já está ligado na eleição, mostra pesquisa BTG/Nexus crédito: Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A pesquisa BTG/Nexus contraria a avaliação predominante no meio político de que os brasileiros só passariam a pensar nas eleições depois da Copa do Mundo, em julho.

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O percentual dos que se dizem interessados ou muito interessados na disputa presidencial subiu de 73% para 77% entre o fim de março e o levantamento divulgado nesta segunda-feira, 15.

Também cresceu o grupo de eleitores que afirma já ter decidido o voto e garante que não pretende mudar de candidato para presidente: de 69%, no fim de março, para 73% agora. Nesse ponto, há uma nova desvantagem para Flávio Bolsonaro: os eleitores de Lula são os mais convictos (81%).

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Além disso, 90% afirmam ter tomado conhecimento de temas recentes do debate público, como os novos tarifaços e a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas.

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