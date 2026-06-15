Desidratado nas pesquisas, Flávio Bolsonaro volta a ser alvo de Caiado e Zema

Desidratado nas últimas pesquisas, Flávio Bolsonaro (PL) virou saco de pancada até de, ao menos em tese, aliados da direita.

Ronaldo Caiado (PSD) cobrou nesta segunda-feira, 15, mais explicações do pré-candidato do PL sobre a relação com Daniel Vorcaro.

“Flávio, fale para a população, esclareça os fatos”, disse.

Para Caiado, Flávio perdeu a oportunidade de ser o nome mais competitivo para “bater Lula” em eventual segundo turno.

“Qual é o candidato que se aproxima mais do Lula no segundo turno? A minha candidatura. Essa chance, inicialmente, estava com o Flávio, mas hoje ele começa a se distanciar”, afirmou.

Na última sexta-feira, Romeu Zema (Novo) já havia retomado as críticas a Flávio pela relação com Vorcaro.

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“Teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido do Brasil? Acho difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu, com uma pessoa como ele”, disse, em entrevista ao canal Brasil Paralelo.