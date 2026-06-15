Drops da semana: o acordo no Oriente Médio, Lula no G7 e o futuro da 6×1

O anúncio feito por Donald Trump na noite deste domingo, 14, de que um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã será assinado em Genebra, na Suíça, na próxima sexta-feira, 19, teve repercussão imediata na geopolítica e na economia mundial.

A perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz provocou forte queda no preço do petróleo, com reflexo direto no comércio internacional e possíveis efeitos positivos na inflação, inclusive no Brasil.

Navios do mundo, liguem seus motores. Deixem o petróleo fluir!, escreveu Trump em uma rede social ao anunciar o acordo na guerra do Oriente Médio, confirmado pelos governos do Irã e do Paquistão, intermediário das negociações.

O entendimento prevê o fim de todas as operações militares também no Líbano, embora Israel tenha manifestado a intenção de manter as tropas no país vizinho. A assinatura do acordo será o principal assunto da reunião do G7, que acontece nesta semana na França.

O encontro em Évian-les-bains

O presidente Lula chegou nesta segunda-feira, 19, à cidade francesa de Évian-les-bains para participar da reunião de cúpula do G7, grupo formado pelas maiores economias do planeta.

No encontro estarão o presidente da França, Emmanuel Macron, Donald Trump e os líderes da Alemanha, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido. O petista estará presente na condição de convidado pelo anfitrião, Macron.

Lula viajou para a França sem a confirmação de um encontro com Trump. O Planalto e o Itamaraty atuam por uma revisão do recente tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras e, com esse objetivo, tentam marcar uma conversa entre os dois chefes de Estado.

Alcolumbre e a PEC da 6×1

Continua nas mãos do presidente do Senado, David Alcolumbre (União Brasil-AP), a decisão sobre o futuro da PEC que acaba com a jornada de trabalho 6×1. Rompido com o Planalto, ele iniciou a semana sem ter informado se pretende encaminhar logo a proposta para ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Caso resolva iniciar a tramitação, Alcolumbre terá de escolher o relator do texto. O governo defende o nome do senador Camilo Santana (PT-AC), o presidente do Senado sinaliza o interesse em indicar o aliado Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A PEC da 6×1 é uma das principais apostas do Planalto para a campanha pela reeleição de Lula. Mesmo que a proposta não avance no Senado, os governistas usarão esse assunto como bandeira eleitoral.

A proposta de delação de Vorcaro

A Procuradoria-Geral da República deve indicar nesta semana se aceita a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. As sinalizações nos bastidores apontam para uma rejeição do acordo pela PGR. A Polícia Federal já anunciou que não aceita os termos da delação apresentada pelo banqueiro preso em Brasília.

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A partir da manifestação da PGR, o relator no STF, ministro André Mendonça, decidirá os próximos passos do processo sobre o banco Master.