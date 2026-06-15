‘Pular para qual barco?’: líder do PL reage a fala de Malafaia sobre Flávio Bolsonaro
Deputado Sóstenes Cavalcante minimiza fala de pastor sobre o que o faria abandonar a candidatura presidencial do filho do ex-presidente
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Em recente entrevista a um podcast, Silas Malafaia afirmou que deixaria de apoiar Flávio Bolsonaro caso fique comprovado algum caso de “corrupção e roubalheira” envolvendo o filho do ex-presidente.
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O pastor também disse que sua chapa favorita para 2026 seria ‘Tarcísio-Michelle‘ e afirmou ter “esperança” de que Flávio “aguente o tranco” da campanha presidencial.
A coluna perguntou ao deputado Sóstenes Cavalcante, aliado próximo de Malafaia, se o pastor não estaria preparando o terreno para um eventual desembarque da candidatura de Flávio.
A reação do líder do PL:
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“Não vejo sentido algum. Pular para qual barco? Alguém acha que o Malafaia vai apoiar o Lula? As outras candidaturas não existem.”