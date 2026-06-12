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Por que Lula parece mais perto de se reunir com Trump do que com Alcolumbre

O petista antecipou a viagem para a França após a sinalização de um possível encontro com o presidente dos Estados Unidos

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Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
12/06/2026 00:30

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Por que Lula parece mais perto de se reunir com Trump do que com Alcolumbre
Por que Lula parece mais perto de se reunir com Trump do que com Alcolumbre crédito: Fotos: Ricardo Stuckert / PR

A possibilidade de uma reunião do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda é cercada de dúvidas e, depois da aprovação da “pauta-bomba”, o ambiente ficou ainda mais turvo. Integrantes do governo não sabem se esse encontro poderá ocorrer antes do fim desta semana. Por isso, o encontro do petista com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece mais próximo do que a conversa com Alcolumbre.

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Lula antecipou a viagem à França depois que o Planalto recebeu da Casa Branca a sinalização de um possível encontro com o presidente americano durante a reunião do G7, grupo das principais economias do mundo.

O petista quer uma conversa com Trump, principalmente para tentar desarmar a nova rodada do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Na França, Lula participará como convidado da cúpula do G7. Ele viajaria na segunda, mas antecipou a partida para domingo.

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Interlocutores do governo não sabem informar se um encontro com Alcolumbre será possível até lá. “Vai depender do presidente. É imprevisível”, disse um governista. Lula estará de volta a Brasília na quinta-feira, 17 de junho.

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