Por que Lula parece mais perto de se reunir com Trump do que com Alcolumbre

A possibilidade de uma reunião do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ainda é cercada de dúvidas e, depois da aprovação da “pauta-bomba”, o ambiente ficou ainda mais turvo. Integrantes do governo não sabem se esse encontro poderá ocorrer antes do fim desta semana. Por isso, o encontro do petista com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece mais próximo do que a conversa com Alcolumbre.

Lula antecipou a viagem à França depois que o Planalto recebeu da Casa Branca a sinalização de um possível encontro com o presidente americano durante a reunião do G7, grupo das principais economias do mundo.

O petista quer uma conversa com Trump, principalmente para tentar desarmar a nova rodada do tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Na França, Lula participará como convidado da cúpula do G7. Ele viajaria na segunda, mas antecipou a partida para domingo.

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Interlocutores do governo não sabem informar se um encontro com Alcolumbre será possível até lá. “Vai depender do presidente. É imprevisível”, disse um governista. Lula estará de volta a Brasília na quinta-feira, 17 de junho.