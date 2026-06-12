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A expectativa do relator para a votação no Senado da PEC da autonomia do BC

Senador Plínio Valério afirmou ao PlatôBR que o texto só deve ir ao plenário a partir do dia 22 de junho, após o fim do prazo acordado para negociação com o governo

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
12/06/2026 00:30

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A expectativa do relator para a votação no Senado da PEC da autonomia do BC
A expectativa do relator para a votação no Senado da PEC da autonomia do BC crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a autonomia do Banco Central, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou ao PlatôBR que o texto só deve ser votado no plenário do Senado a partir de 22 de junho. 

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Segundo ele, não há espaço para que a proposta seja deliberada antes, diante do acordo firmado com o Planalto para que negociações sobre o texto ocorram nas próximas duas semanas. Valério afirmou ainda que não foi procurado pelo governo para iniciar as conversas. 

O governo defende que o Banco Central permaneça como uma autarquia, enquanto a PEC transforma a instituição em um entidade de natureza especial. Essa mudança  reivindicada pelo Planalto é descartada pelo relator. 

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A equipe econômica também quer definir regras específicas para o caso de necessidade de cobrir eventuais prejuízos com operações cambiais do BC.

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