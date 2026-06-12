A expectativa do relator para a votação no Senado da PEC da autonomia do BC

Relator da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a autonomia do Banco Central, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) afirmou ao PlatôBR que o texto só deve ser votado no plenário do Senado a partir de 22 de junho.

Segundo ele, não há espaço para que a proposta seja deliberada antes, diante do acordo firmado com o Planalto para que negociações sobre o texto ocorram nas próximas duas semanas. Valério afirmou ainda que não foi procurado pelo governo para iniciar as conversas.

O governo defende que o Banco Central permaneça como uma autarquia, enquanto a PEC transforma a instituição em um entidade de natureza especial. Essa mudança reivindicada pelo Planalto é descartada pelo relator.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A equipe econômica também quer definir regras específicas para o caso de necessidade de cobrir eventuais prejuízos com operações cambiais do BC.