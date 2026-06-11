A leve pressão de Motta sobre Alcolumbre pela PEC do fim da jornada 6×1

Já que não houve por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), nenhuma sinalização de quando colocará em tramitação a proposta que estabelece o fim da jornada 6×1, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu capitalizar politicamente a entrega da proposta votada na Câmara.

Motta mandou sua equipe interna de comunicação produzir um vídeo mostrando toda a trajetória da proposta desde o início deste ano, quando ele enviou o texto para iniciar a tramitação na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

A peça de propaganda contém falas do presidente da Câmara durante a tramitação, entrevistas com pessoas que apoiam a ideia, além de cenas das votações. Aliados de Motta, após assistir o vídeo, indicaram uma “sutil pressão” sobre Alcolumbre no final da peça publicitária, quando o presidente da Câmara anunciou o resultado da votação e finaliza com a seguinte frase: “A matéria vai ao Senado Federal”. “Entendedores entenderão”, disse um governista.

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Motta é candidato à reeleição na Paraíba e seu pai, Nabor Wanderley, ex-prefeito de Patos, disputará uma vaga para o Senado, com o apoio do presidente Lula. Alcolumbre não disputará eleições neste ano, pois ainda tem quatro anos de mandato parlamentar.