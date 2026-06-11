Líderes da Câmara pressionam Motta para votar projetos que derrubam atos do governo
Diante do trancamento da pauta, deputados querem que o presidente da casa paute oito projetos de decreto legislativo que sustam atos do Executivo
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Com o trancamento da pauta da Câmara pelo regime de urgência constitucional sobre o projeto de lei que estabelece o fim da jornada 6×1, líderes partidários começaram a pressionar Hugo Motta (Republicanos-PB) para votar os PDLs (projetos de decreto legislativo) para sustar atos do governo.
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PDLs são propostas apresentadas pelo Congresso para regulamentar matérias de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem necessidade de sanção presidencial. Pelo menos oito desses projetos estão na pauta. O primeiro deles susta a portaria do Ministério do Trabalho que trata de domingos e feriados. O segundo torna sem efeito atos para a implementação do mecanismo de split payment, previsto na regulamentação da reforma tributária.
Também está na lista o texto que susta o decreto para inibir a expansão do tabagismo e o que derruba a portaria interministerial que trata da pesca da tainha. Outro projeto derruba os efeitos de portaria que prevê a exigência do número do RGP (Registro Geral da Atividade Pesqueira) do aquicultor na nota fiscal.
Inspeção de empesas
Outro PDL anula a portaria do Ministério do Trabalho que trata da NR (Norma Regulamentadora) 28, sobre regras de inspeção das empresas, e aplica sanções pelo descumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho. Há ainda entre os projetos um que derruba os decretos que declaram de interesse social, para fins de desapropriação, diversos imóveis rurais.
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Por fim, um projeto susta os efeitos de resolução da Camex (Câmara de Comércio Exterior) que aumenta as alíquotas de importação de bens capital e bens de informática.