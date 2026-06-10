Por que a oposição não assina PEC que proíbe voto de beneficiários do Bolsa Família

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) é autor de uma PEC que proíbe de votar aqueles que, em ano de eleição, estiverem recebendo Bolsa Família.

Na prática, se a matéria viesse a ser aprovada, quem recebe o benefício teria de escolher entre votar ou continuar recebendo a assistência do governo federal.

Bibo argumenta que a medida “reequilibraria o jogo eleitoral”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desde 2023, porém, o deputado gaúcho não consegue reunir assinaturas necessárias para protocolar a proposta. Integrantes do próprio PL e de outros partidos de direita resistem ao texto sob o argumento de que também dependem eleitoralmente do voto de beneficiários do Bolsa Família.