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Por que a oposição não assina PEC que proíbe voto de beneficiários do Bolsa Família

Direita resiste a apoiar texto que circula nos bastidores da Câmara desde 2023

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
10/06/2026 14:04

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Por que a oposição não assina PEC que proíbe voto de beneficiários do Bolsa Família
Por que a oposição não assina PEC que proíbe voto de beneficiários do Bolsa Família crédito: © Roberta Aline / MDS

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) é autor de uma PEC que proíbe de votar aqueles que, em ano de eleição, estiverem recebendo Bolsa Família.

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Na prática, se a matéria viesse a ser aprovada, quem recebe o benefício teria de escolher entre votar ou continuar recebendo a assistência do governo federal.

Bibo argumenta que a medida “reequilibraria o jogo eleitoral”.

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Desde 2023, porém, o deputado gaúcho não consegue reunir assinaturas necessárias para protocolar a proposta. Integrantes do próprio PL e de outros partidos de direita resistem ao texto sob o argumento de que também dependem eleitoralmente do voto de beneficiários do Bolsa Família.

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