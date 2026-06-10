Desaprovação do governo persiste em pesquisa, apesar do Desenrola 2.0

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 10, trouxe um índice incômodo para o Palácio do Planalto: a resistente desaprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar dos programas lançados nos últimos meses, entre eles o Desenrola 2.0, para ajudar famílias endividadas.

A consulta mostrou que a desaprovação oscilou um ponto percentual em relação a maio, ou seja, dentro da margem de erro, mas ainda persiste em um patamar maior do que a aprovação.

De acordo com a pesquisa, para 38%, Lula faz um governo ruim ou péssimo. Em maio, esse percentual era de 39%. Já 34%, mesmo índice de maio, consideram o trabalho bom ou ótimo. Entre os que avaliam o trabalho como regular estão 26%, e 2% não souberam ou não responderam.

A notícia é ruim para o Palácio do Planalto. Membros do governo acreditavam que a desaprovação em patamares superiores à aprovação teriam como causa o alto endividamento das famílias que não perceberiam os efeitos de benefícios anteriores, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

O percentual de entrevistas que considera a gestão negativa ficou em 38% e de quem considera positiva foi de 34%. Entre os que responderam considerar regular, estão 26% dos entrevistados e 2% não responderam ou não souberam.

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A Quaest ouviu 2.004 eleitores com mais de 16 anos em entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais feitas entre 5 e 8 de junho. O nível de confiança das estimativas é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de cerca de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada sob o código BR-07661/2026.