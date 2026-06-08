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O dia em que Nikolas virou chacota da esquerda e ‘frouxo’ na direita

O voto do deputado do PL de Minas Gerais na proposta de mudança na escala de trabalho provocou desgaste de todos os lados

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/06/2026 03:32

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O dia em que Nikolas virou chacota da esquerda e ‘frouxo’ na direita
O dia em que Nikolas virou chacota da esquerda e ‘frouxo’ na direita crédito: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

No fim de maio, apenas 19 deputados votaram contra o fim da escala 6×1 no segundo turno da proposta na Câmara. Entre eles, não estava Nikolas Ferreira (PL-MG).

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Em vídeo, o deputado mineiro alegou que nunca se posicionou contra a medida, mas fez um “hedge”: chamou o debate de “populista” e disse que a mudança não iria resolver os problemas dos brasileiros.

Além das críticas nas redes sociais, Nikolas virou alvo de deboche de parlamentares da esquerda. “O Nikolas votou com a gente, o Nikolas votou com a gente”, repetiam, entre risadas.

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Não bastasse, entre os poucos deputados da direita que votaram contra a proposta antes de o texto seguir para o Senado, Nikolas passou a ser chamado “valentão nas redes e frouxo na hora de votar em ano eleitoral”.

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