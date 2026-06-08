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Como a treta entre Alcolumbre e Lula pode beneficiar a PEC da autonomia do BC

Entre integrantes da equipe do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a aposta é de que há espaço para o texto ser aprovado na CCJ e no plenário do Senado no mesmo dia, mesmo sem o apoio do governo

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
08/06/2026 00:29

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Como a treta entre Alcolumbre e Lula pode beneficiar a PEC da autonomia do BC
Como a treta entre Alcolumbre e Lula pode beneficiar a PEC da autonomia do BC crédito: Foto: Carlos Moura/Agência Senado

A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a autonomia do Banco Central é o primeiro item da pauta da próxima reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, marcada para a quarta-feira, 10. Entre integrantes da equipe do presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, a aposta é de que há espaço para o texto ser aprovado no colegiado e no plenário da casa no mesmo dia, mesmo sem o apoio do governo.

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Essa possiblidade tem amparo no desgaste da relação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Para técnicos do BC, a aprovação do texto com o apoio de Alcolumbre mostraria, mais uma vez, a força do senador e seria mais uma derrota do Planalto no Congresso. 

A PEC garante autonomia orçamentária ao Banco Central, que deixaria de depender do Orçamento da União. Com a aprovação da proposta, o BC administrará os recursos próprios, sem interferência no Tesouro Nacional, e não estará sujeito ao arcabouço fiscal. 

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O orçamento do BC, investimentos e despesas com pessoal serão elaborados e executados internamente e, pelo texto, serão submetidos ao CMN (Conselho Monetário Nacional) e, posteriormente, à CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado.

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