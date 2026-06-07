Assine
overlay
Início PlatôBr

Com PT e PSB se estranhando, Alckmin não quer conversa sobre 2030

Por ora, o vice-presidente só se interessa em garantir por mais quatro anos as funções que ocupou no governo Lula 3

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
07/06/2026 03:01

compartilhe

SIGA
×
Com PT e PSB se estranhando, Alckmin não quer conversa sobre 2030
Com PT e PSB se estranhando, Alckmin não quer conversa sobre 2030 crédito: Foto : Cadu Gomes/VPR

Ninguém consegue arrancar de Geraldo Alckmin um fiapo de declaração sobre a possibilidade de disputar a Presidência da República em 2030.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Até o dia em que Lula o confirmou novamente como vice na chapa à reeleição, Alckmin estava angustiado e ansioso (do jeito dele). Não queria disputar nada em São Paulo, porque considera confortável a posição de vice-presidente, acumulada com o comando do MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Ex-adversário de Lula, Alckmin tem gostado de ser o vice “discreto e eficiente” que o presidente diz precisar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

PT e PSB não morrem de amores um pelo outro e atravessam, nos bastidores, um momento de tensão ainda maior em meio à formação de palanques nos estados. Alckmin, porém, quer passar longe dessa confusão.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay