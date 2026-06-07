Com PT e PSB se estranhando, Alckmin não quer conversa sobre 2030

Ninguém consegue arrancar de Geraldo Alckmin um fiapo de declaração sobre a possibilidade de disputar a Presidência da República em 2030.

Até o dia em que Lula o confirmou novamente como vice na chapa à reeleição, Alckmin estava angustiado e ansioso (do jeito dele). Não queria disputar nada em São Paulo, porque considera confortável a posição de vice-presidente, acumulada com o comando do MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Ex-adversário de Lula, Alckmin tem gostado de ser o vice “discreto e eficiente” que o presidente diz precisar.

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PT e PSB não morrem de amores um pelo outro e atravessam, nos bastidores, um momento de tensão ainda maior em meio à formação de palanques nos estados. Alckmin, porém, quer passar longe dessa confusão.