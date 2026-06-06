O fantasma nas previsões do entorno de Flávio Bolsonaro

Aliados de Flávio Bolsonaro demonstram convicção de que ele estará no segundo turno e veem chances reais de derrotar Lula em outubro.

Se o prognóstico não se confirmar, porém, o entorno do pré-candidato do PL já sabe a que atribuir uma derrota não esperada.

“O Flávio só perde para o assistencialismo do PT”, repete-se entre aliados.

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O raciocínio é o de que, entre os milhões de brasileiros beneficiados por programas sociais do atual governo, muitos mantêm um vínculo de gratidão com Lula forte o suficiente para resistir, no momento do voto, a críticas e divergências.