‘Eu não sou meu pai’: a irritação de Flávio Bolsonaro em evento eleitoral

Durante um dos recentes eventos eleitorais com a participação de Flávio Bolsonaro, aliados sugeriram que o pré-candidato do PL ao Planalto circulasse pelos arredores do local para cumprimentar as pessoas.

Argumentaram que, naquela cidade, Jair Bolsonaro havia feito exatamente isso durante a campanha de 2022.

Flávio não gostou da comparação.

“Eu não sou meu pai. Meu pai é uma pessoa e eu sou outra”, disse, sem esconder irritação.

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Aliados acharam a reação desproporcional.