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‘Eu não sou meu pai’: a irritação de Flávio Bolsonaro em evento eleitoral

Pré-candidato do PL dá sinais de que não quer ser comparado com o ex-presidente a todo instante

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/06/2026 16:08

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‘Eu não sou meu pai’: a irritação de Flávio Bolsonaro em evento eleitoral
‘Eu não sou meu pai’: a irritação de Flávio Bolsonaro em evento eleitoral crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Durante um dos recentes eventos eleitorais com a participação de Flávio Bolsonaro, aliados sugeriram que o pré-candidato do PL ao Planalto circulasse pelos arredores do local para cumprimentar as pessoas.

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Argumentaram que, naquela cidade, Jair Bolsonaro havia feito exatamente isso durante a campanha de 2022.

Flávio não gostou da comparação.

“Eu não sou meu pai. Meu pai é uma pessoa e eu sou outra”, disse, sem esconder irritação.

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Aliados acharam a reação desproporcional.

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