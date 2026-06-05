‘Eu não sou meu pai’: a irritação de Flávio Bolsonaro em evento eleitoral
Pré-candidato do PL dá sinais de que não quer ser comparado com o ex-presidente a todo instante
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Durante um dos recentes eventos eleitorais com a participação de Flávio Bolsonaro, aliados sugeriram que o pré-candidato do PL ao Planalto circulasse pelos arredores do local para cumprimentar as pessoas.
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Argumentaram que, naquela cidade, Jair Bolsonaro havia feito exatamente isso durante a campanha de 2022.
Flávio não gostou da comparação.
“Eu não sou meu pai. Meu pai é uma pessoa e eu sou outra”, disse, sem esconder irritação.
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Aliados acharam a reação desproporcional.