Datena vem aí: de novo, mas sem cadeira
Apresentador está filiado ao PSB de São Paulo e admitiu a pessoas próximas nos últimos dias que quer ser deputado
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José Luiz Datena, que já rodou por um punhado de partidos, atendeu a um pedido feito pessoalmente por Geraldo Alckmin e se filiou ao PSB de São Paulo dentro do prazo da lei eleitoral.
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O apresentador disse a interlocutores que, sim, disputará em outubro uma vaga na Câmara dos Deputados.
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Ele promete deixar as cadeiras de lado na campanha. Datena diz estar profundamente arrependido de ter arremessado uma cadeira em Pablo Marçal durante a disputa pela Prefeitura de São Paulo, dois anos atrás.