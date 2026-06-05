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Datena vem aí: de novo, mas sem cadeira

Apresentador está filiado ao PSB de São Paulo e admitiu a pessoas próximas nos últimos dias que quer ser deputado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
05/06/2026 15:45

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Datena vem aí: de novo, mas sem cadeira
Datena vem aí: de novo, mas sem cadeira crédito: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

José Luiz Datena, que já rodou por um punhado de partidos, atendeu a um pedido feito pessoalmente por Geraldo Alckmin e se filiou ao PSB de São Paulo dentro do prazo da lei eleitoral.

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O apresentador disse a interlocutores que, sim, disputará em outubro uma vaga na Câmara dos Deputados.

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Ele promete deixar as cadeiras de lado na campanha. Datena diz estar profundamente arrependido de ter arremessado uma cadeira em Pablo Marçal durante a disputa pela Prefeitura de São Paulo, dois anos atrás.

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