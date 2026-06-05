Datena vem aí: de novo, mas sem cadeira

José Luiz Datena, que já rodou por um punhado de partidos, atendeu a um pedido feito pessoalmente por Geraldo Alckmin e se filiou ao PSB de São Paulo dentro do prazo da lei eleitoral.

O apresentador disse a interlocutores que, sim, disputará em outubro uma vaga na Câmara dos Deputados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele promete deixar as cadeiras de lado na campanha. Datena diz estar profundamente arrependido de ter arremessado uma cadeira em Pablo Marçal durante a disputa pela Prefeitura de São Paulo, dois anos atrás.