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O ‘pito’ de Lula na reunião ministerial e os sinais da perda de força da Casa Civil

O presidente da República reuniu a equipe nesta quarta-feira, 3, no Palácio do Planalto, e cobrou alinhamento e unidade na agenda do governo

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
03/06/2026 13:02

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O ‘pito’ de Lula na reunião ministerial e os sinais da perda de força da Casa Civil
O ‘pito’ de Lula na reunião ministerial e os sinais da perda de força da Casa Civil crédito: Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Durante a reunião ministerial realizada na manhã desta quarta-feira, 3, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou um “pito” nos titulares da Esplanada dos Ministérios. O petista cobrou que os auxiliares não façam inaugurações sem informar a Casa Civil, comandada por Miriam Belchior

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“É importante que vocês não inaugurem nada sem passar pela Casa Civil. Muitas vezes a gente fica sabendo de ministro que está inaugurando coisas ou coisas que são inauguradas sem a participação do ministro. E a gente não sabe quem esta representando o governo federal nas entregas. E vocês sabem como é isso na política. Se você não estiver de corpo presente ninguém de fora sabe quem está fazendo o que neste país”, disse.

Em seguida, Lula reforçou a mensagem. “É importante que vocês se deem conta que tem que passar pela Casa Civil porque nós precisamos estar informados do que está acontecendo neste país”, afirmou. Por fim, determinou que os ministros não proponham ações nos tribunais superiores sem comunicar a Casa Civil e a Advocacia-Geral da União. 

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Para um petista experiente, as cobranças de Lula mostram que a Casa Civil perdeu força com a chegada de Miriam. “A política é feita de gestos. Se o presidente precisa cobrar os ministros para prestarem contas à Casa Civil é sinal de que há algum problema na cadeia de comando”, afirmou. 

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