Entre rivais, veterano da política vira peça disputada no Paraná
Alvaro Dias aparece na frente, segundo as pesquisas, na corrida ao Senado no estado
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Com quase seis décadas de vida pública, Alvaro Dias voltou ao centro das articulações políticas no Paraná.
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O ex-senador tem sido cortejado por todo mundo. Recebeu convites do PT, que caminha com Requião Filho, e do PL, alinhado a Sergio Moro, para assumir protagonismo na campanha estadual.
Por ora, Alvaro, que retornou ao MDB, tende a disputar novamente o Senado, apoiando a pré-candidatura do ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca ao governo do estado. O MDB já oficializou os dois como apostas para 2026.
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Nas pesquisas de intenção de voto, Alvaro lidera a corrida ao Senado no Paraná.