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Flávio ‘esconde’ agenda com Eduardo Cunha, e Kátia Abreu provoca

Pré-candidato do PL ao Planalto evitou expor encontro com o ex-presidente da Câmara em Minas Gerais

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/06/2026 09:14

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Flávio ‘esconde’ agenda com Eduardo Cunha, e Kátia Abreu provoca
Flávio ‘esconde’ agenda com Eduardo Cunha, e Kátia Abreu provoca crédito: Foto: Reprodução

Em agendas em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro se reuniu com Eduardo Cunha e concedeu entrevista numa rádio do ex-presidente da Câmara.

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O encontro não apareceu nas redes sociais do pré-candidato do PL ao Planalto.

A ex-senadora Kátia Abreu provocou, em mensagem enviada à coluna:

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“Eduardo Cunha combina com os Bolsonaro. Gostam de dar golpes em presidentes eleitos.”

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