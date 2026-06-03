Flávio ‘esconde’ agenda com Eduardo Cunha, e Kátia Abreu provoca
Pré-candidato do PL ao Planalto evitou expor encontro com o ex-presidente da Câmara em Minas Gerais
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Em agendas em Belo Horizonte, Flávio Bolsonaro se reuniu com Eduardo Cunha e concedeu entrevista numa rádio do ex-presidente da Câmara.
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O encontro não apareceu nas redes sociais do pré-candidato do PL ao Planalto.
A ex-senadora Kátia Abreu provocou, em mensagem enviada à coluna:
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“Eduardo Cunha combina com os Bolsonaro. Gostam de dar golpes em presidentes eleitos.”