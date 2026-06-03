Por que o mundo político não acredita na delação de Vorcaro
O comentário de um deputado federal de Goiás resume o clima sobre as negociações envolvendo a colaboração premiada do banqueiro
compartilheSIGA
O mundo político não acredita que a delação de Daniel Vorcaro avance.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A avaliação é a de que, se o banqueiro decidisse realmente falar, a delação atingiria ministros do STF, a cúpula do Congresso, o PT da Bahia e lideranças de partidos.
“A PF tenta, mas a delação não anda. É muito simples: se a delação andar, a República cai”, resumiu à coluna o deputado federal José Nelto (União-GO).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
É o sentimento predominante em Brasília.