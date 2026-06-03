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Por que o mundo político não acredita na delação de Vorcaro

O comentário de um deputado federal de Goiás resume o clima sobre as negociações envolvendo a colaboração premiada do banqueiro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
03/06/2026 08:06

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Por que o mundo político não acredita na delação de Vorcaro
Por que o mundo político não acredita na delação de Vorcaro crédito: Foto: Banco Master/Divulgação

O mundo político não acredita que a delação de Daniel Vorcaro avance.

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A avaliação é a de que, se o banqueiro decidisse realmente falar, a delação atingiria ministros do STF, a cúpula do Congresso, o PT da Bahia e lideranças de partidos.

“A PF tenta, mas a delação não anda. É muito simples: se a delação andar, a República cai”, resumiu à coluna o deputado federal José Nelto (União-GO).

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