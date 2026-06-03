Pressão sobe no PT de Minas e expõe cobrança a Lula

Quando oficializou a desistência da corrida eleitoral, Rodrigo Pacheco criou um embaraço daqueles para Lula: o palanque do PT em Minas Gerais.

Desde então, cresce a pressão por uma definição sobre quem liderará o projeto petista no estado.

“É inadmissível que ainda estejamos esperando por nomes externos ao partido para liderar nosso projeto de transformação em Minas”, afirma documento do PT mineiro divulgado no último fim de semana.

Questionado pela coluna sobre alguma novidade em relação à candidatura própria, um deputado petista de Minas respondeu de forma direta:

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“Acho que só o Lula pode te ajudar.”