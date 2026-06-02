A resposta política de Lula à nova proposta de tarifaço de Trump

A proposta de novo tarifaço de 25% a produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos garante mais munição para reforçar o discurso nacionalista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmaram ao PlatôBR auxiliares do petista.

A resposta de Lula ao tarifaço será política e deve destacar que, mais uma vez, Trump tenta interferir no Brasil sem qualquer justificativa técnica para embasar a política comercial americana.

A expectativa entre técnicos do Palácio do Planalto é de que a popularidade do petista volte a subir, como ocorreu no ano passado, quando o presidente dos Estados Unidos anunciou um tarifaço de 50% aos produtos brasileiros.

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Além disso, o presidente da República deve apontar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu virtual adversário na corrida pelo Planalto, como o responsável pela intenção da Casa Branca de impor novas tarifas, para desgastar a imagem do filho 01 de Jair Bolsonaro.