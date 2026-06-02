O que diz Orleans Bragança, lembrado para vice de Flávio Bolsonaro

Sugerido por parte da militância bolsonarista para ser vice de Flávio Bolsonaro, o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) disse à coluna que o pré-candidato ao Planalto precisa ter cuidado para não cair em “armadilhas” na formação da chapa presidencial.

“As pessoas querem ver alguém antissistema. Não querem ninguém de dentro do sistema, não querem amigos do sistema”, afirmou.

Para Orleans Bragança, Flávio “não precisará de vice para ganhar, mas, sim, para governar”.

O deputado ponderou que não foi procurado nem por Flávio Bolsonaro nem por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mas admitiu que aceitaria o convite.

“Claro, quero ajudar o Brasil. Mas, por enquanto, é só a torcida e o carinho dos ativistas”, disse.

O parlamentar avalia que seu nome voltou a ser lembrado para compor a chapa bolsonarista porque os eleitores enxergam “consistência” em seu mandato.

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“O Flávio precisa de confiança, e não de personagens voláteis ou sem pensamento político sólido. Tem muita gente querendo entrar nessa pela visibilidade. Flávio precisa tomar cuidado para não cair em armadilhas”, insistiu.