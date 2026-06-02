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Como a decisão sobre facções pode afetar contratos entre empresas do Brasil e dos EUA

Classificação imposta ao CV e ao PCC pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos pode impactar as relações entre as companhias dos dois países

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
02/06/2026 00:28

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Como a decisão sobre facções pode afetar contratos entre empresas do Brasil e dos EUA
Como a decisão sobre facções pode afetar contratos entre empresas do Brasil e dos EUA crédito: Foto: Márcio Batista/MRE

Banqueiros, industriais e executivos do setor de tecnologia ouvidos pelo PlatôBR já esperam uma mudança nas relações com companhias americanas após a classificação do CV (Comando Vermelho) e do PCC (Primeiro Comando da Capital) como organizações terroristas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. 

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Nas renovações de contratos, aditivos ou assinatura de novos negócios são esperadas cláusulas que tratem do tema terrorismo e eventuais penalidades para o caso das empresas brasileiras terem qualquer relação, direta ou indireta, com as duas organizações criminosas. 

Bancos e companhias de diversos setores analisaram a possibilidade de criar um sistema de dados com empresas e pessoas físicas com potenciais riscos de envolvimento com o CV e com o PCC, mas encontraram obstáculos jurídicos para tirar a ideia do papel, diante da necessidade de garantias legais, por meio de uma condenação, para comprovar essa relação.

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Por fim, os executivos temem que essas obrigações impliquem aumento de custos diante de novas obrigações que possam ser impostas.

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