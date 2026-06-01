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O alerta que pode ameaçar acordo histórico do Mercosul

Em documento obtido pela coluna, Celso Russomanno chama a atenção para fato que pode embaralhar parceria com União Europeia

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
01/06/2026 17:54

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O alerta que pode ameaçar acordo histórico do Mercosul
O alerta que pode ameaçar acordo histórico do Mercosul crédito: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Um deputado brasileiro alerta para o risco de o acordo Mercosul-União Europeia ser questionado por suposta falta de apreciação no Parlamento do Mercosul (Parlasul).

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O acordo entrou em vigor provisoriamente há exatamente um mês, em 1º de maio de 2026, criando a maior zona de livre comércio do mundo e ampliando a integração econômica entre os dois blocos.

Ocorre que, conforme o Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, projetos que demandam aprovação legislativa em um ou mais países do bloco como é o caso do acordo exigem parecer prévio do Parlasul.

Em documento protocolado nesta segunda-feira, 1º, em Assunção, no Paraguai, e ao qual esta coluna teve acesso em primeira mão, o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) cobra esclarecimentos sobre os acordos com a União Europeia, a EFTA e Singapura, e questiona o que ele considera ser um evidente descumprimento da exigência formal.

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“O descumprimento de preceitos fundamentais atinge fatalmente o bloco e o processo de integração. As instituições do Mercosul precisam ser respeitadas e valorizadas, e isso só acontece se nossas normas fundamentais forem cumpridas em sua plenitude”, argumenta o deputado.

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