Campanha de Flávio celebra decisão dos EUA sobre facções e vê 01 no 2º turno

A pré-campanha de Flávio Bolsonaro considera bem-sucedido o movimento que culminou na classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

Flávio avalia que a decisão foi compreendida como resultado da viagem que fez ao país. E acredita que o episódio ajuda a reforçar o que defende ser um antagonismo com o PT no debate sobre segurança pública, tema que deve ocupar espaço relevante na corrida presidencial.

Um integrante da pré-campanha afirmou à coluna que o episódio foi capaz de, ao menos por ora, amortecer entre aliados o desgaste provocado pela crise envolvendo a relação de Flávio com Daniel Vorcaro.

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“Mas eleição é emoção, tem de estar sempre atento”, disse o parlamentar do PL, que avalia ser difícil tirar Flávio de um eventual segundo turno contra Lula.