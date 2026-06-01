Campanha de Flávio celebra decisão dos EUA sobre facções e vê 01 no 2º turno
Aliados de Flávio Bolsonaro avaliam que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas funcionou como um antídoto, ao menos temporário, à crise política envolvendo Daniel Vorcaro
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A pré-campanha de Flávio Bolsonaro considera bem-sucedido o movimento que culminou na classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos.
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Flávio avalia que a decisão foi compreendida como resultado da viagem que fez ao país. E acredita que o episódio ajuda a reforçar o que defende ser um antagonismo com o PT no debate sobre segurança pública, tema que deve ocupar espaço relevante na corrida presidencial.
Um integrante da pré-campanha afirmou à coluna que o episódio foi capaz de, ao menos por ora, amortecer entre aliados o desgaste provocado pela crise envolvendo a relação de Flávio com Daniel Vorcaro.
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“Mas eleição é emoção, tem de estar sempre atento”, disse o parlamentar do PL, que avalia ser difícil tirar Flávio de um eventual segundo turno contra Lula.