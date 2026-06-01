Petistas veem ganho político se Senado travar fim da escala 6×1

O PT não considera de todo ruim a possibilidade de o Senado travar a votação do fim da escala 6×1.

Um petista graúdo admitiu à coluna, sob reserva, que a pressão sobre Davi Alcolumbre daria ainda mais força ao tema e serviria de combustível para a narrativa de “Congresso inimigo do povo”, já impulsionada por apoiadores do presidente Lula.

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O ritmo da tramitação e o apetite dos senadores para alterar o texto aprovado na Câmara ainda são incógnitas. Antes da votação pelos deputados, circulava em Brasília a avaliação de que a análise no Senado poderia ficar para depois das eleições.