O foco do otimismo no Planalto sobre a reeleição de Lula

É Sidônio Palmeira o principal foco de otimismo no Palácio do Planalto em relação à reeleição de Lula em outubro.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República tem repetido em seu gabinete que a vitória virá.

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Enquanto isso, petistas mais experientes e ministros do governo que alimentam uma certa aversão, ainda que velada, às previsões de marqueteiros insistem na necessidade de conter qualquer clima de já ganhou a quatro meses da eleição.