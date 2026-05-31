O foco do otimismo no Planalto sobre a reeleição de Lula
O primeiro turno da corrida eleitoral será em 4 de outubro e, até lá, qualquer previsão de resultado é considerada frágil
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É Sidônio Palmeira o principal foco de otimismo no Palácio do Planalto em relação à reeleição de Lula em outubro.
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O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República tem repetido em seu gabinete que a vitória virá.
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Enquanto isso, petistas mais experientes e ministros do governo que alimentam uma certa aversão, ainda que velada, às previsões de marqueteiros insistem na necessidade de conter qualquer clima de já ganhou a quatro meses da eleição.