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Kassab mantém suspense sobre vice de Caiado

Após rumores sobre possível composição com Romeu Zema, presidente do PSD não descarta possibilidades

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
30/05/2026 10:03

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Kassab mantém suspense sobre vice de Caiado
Kassab mantém suspense sobre vice de Caiado crédito: Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A vaga de vice de Ronaldo Caiado voltou ao centro das especulações.

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Esta coluna já mostrou que o próprio Gilberto Kassab, presidente do PSD, era tratado por aliados como nome praticamente certo para compor a chapa.

Nesta semana, porém, ventilou-se a possibilidade de uma aliança com Romeu Zema, do Novo.

De Lisboa, onde participa do evento organizado por Gilmar Mendes, Kassab disse à coluna que a definição ficará “apenas para julho”, e não descartou os cenários em discussão.

“Podemos ter um aliado, em caso de aliança, e também é possível a vice do PSD. Vamos procurar o melhor perfil para ajudar o Caiado a vencer as eleições e, depois, ajudá-lo a governar”, afirmou.

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Há uma pressão interna para que o nome escolhido tenha “vinculação com as raízes do PSD”.

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